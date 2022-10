1 Fernleitungspumpen für die Klinik am Eichert und das Göppinger Wohngebiet Bergfeld im Müllheizkraftwerk Foto: Giacinto Carlucci

Angesichts der Energiekrise könnte mehr Fernwärme des Göppinger Müllheizkraftwerks genutzt werden. Es gibt sogar Pläne für einen Leitungsausbau – doch die Gespräche stocken. Das Problem: es fehlen ein paar Kilometer Leitung.















Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat den Strom- und Gasmarkt gehörig durcheinandergewirbelt und eine Energiepreiskrise ausgelöst, wie es sie seit Jahrzehnten nicht mehr gab. Plötzlich stehen Abfallverwerter wie die EEW (Energy From Waste) in Göppingen nicht mehr nur wegen der Entsorgungs-, sondern auch wegen der Versorgungssicherheit im Fokus, sagt der Kaufmännische Geschäftsführer Axel Köhler. Es gehe darum, aus dem „Rest vom Rest“, also von Stoffen, die nicht mehr recycelt werden können, Energie zu erzeugen.