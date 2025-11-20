2 Jan-Lennard Struff verliert sein Auftaktmatch in Bologna. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Die Tennisspieler um Alexander Zverev wollen den ersten deutschen Sieg im Mannschafts-Wettbewerb seit 1993 holen. Doch im Viertelfinale liegt die DTB-Auswahl mit 0:1 zurück. Zverev ist unter Druck.











Bologna - Jan-Lennard Struff hat bei der Endrunde im Davis Cup eine deutsche Führung im Viertelfinal-Duell mit Argentinien verpasst. Der 35 Jahre alte Warsteiner musste sich im Auftaktmatch Tomás Martín Etcheverry knapp mit 6:7 (3:7), 6:7 (7:9) geschlagen geben.

Zverev jetzt unter Druck

Damit muss Alexander Zverev sein anschließendes Match gegen Francisco Cerundolo gewinnen, damit das deutsche Team noch eine Chance auf den Halbfinal-Einzug hat. Im Falle eines 1:1 nach beiden Einzeln würde im Best-of-three-Modus das Doppel über das Weiterkommen entscheiden. Deutschland wartet seit 32 Jahren auf einen Triumph im prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb.

Struff begann in der zu einem Tennisstadion umfunktionierten Halle 37 auf dem Messegelände BolognaFiere stark und schaffte gleich im ersten Spiel ein Break. Doch Etcheverry kämpfte sich - angefeuert von lautstarken argentinischen Fans - zurück und war in den beiden Tiebreaks nervenstärker. Für Davis-Cup-Vielstarter Struff war es die elfte Niederlage im 27. Einzelmatch bei dem Wettbewerb.

Spanien gewinnt gegen Tschechien

Im möglichen Halbfinale würde Deutschland am Samstag auf das spanische Team treffen. Die Iberer setzten sich auch ohne den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, der seinen Start in Bologna aufgrund von Oberschenkelproblemen kurzfristig absagen musste, gegen Tschechien mit 2:1 durch.

Zuvor hatten sich auch schon Titelverteidiger Italien durch ein 2:0 gegen Österreich und Belgien dank des 2:0 gegen Frankreich für das Halbfinale qualifiziert. Italien und Belgien ermitteln am Freitag den ersten Finalisten.