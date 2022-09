1 Bei Endometriose siedeln sich Wucherungen von Gebärmutterschleimhaut-ähnlichem Gewebe auch außerhalb der Gebärmutter an. Die Wucherungen sind zwar gutartig, aber meist sehr schmerzhaft. Foto: Stefanie Schlecht

Zum Tag der Endometriose am 29. September gibt es in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen ein großes Symposium. Organisiert wird es von einer Frau, die selbst an der Krankheit leidet und die Selbsthilfegruppe „Endo Ladies“ gegründet hat.















Ivonne van der Lee leidet an Endometriose, einer Krankheit, bei der sich gutartige, aber meist sehr schmerzhafte Wucherungen von Gebärmutterschleimhaut-ähnlichem Gewebe auch außerhalb der Gebärmutter ansiedeln, beispielsweise an den Eierstöcken, im Darm oder Bauchfell. Im Jahr 2015 hat sie die Selbsthilfegruppe „Endo Ladies“ gegründet – denn sie wollte aufklären, ein Netzwerk aufbauen und betroffene Frauen stärken. Gemeinsam mit der Medius-Klinik in Ostfildern-Ruit organisiert die 43-jährige Frau aus Esslingen am Donnerstag, 29. September, dem Tag der Endometriose, in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen eine große Informationsveranstaltung, die auch online zu verfolgen ist.