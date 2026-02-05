1 Kretschmann ist seit 2011 Regierungschef in Baden-Württemberg. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler/IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler

Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht offen über schlaflose Nächte und die Belastungen seines Amtes. Der Job sei eine Bürde.











Link kopiert

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) freut sich nach eigenen Worten auf das nahende Ende seiner Amtszeit. „Ich bin froh, dass ich aufhöre“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Es sei ein hartes Amt, er sei 77 Jahre alt und solch ein Amt sei auch eine Bürde. „Ich schlafe oft schlecht und zu wenig“, so Kretschmann. Zur Erklärung, was ihn wach hält, führte er aus: „Da reicht kleiner Ärger. Irgendwelche Sachen, die man hinbekommen muss oder verhindern. Der einzige Mao-Satz, den ich überhaupt noch zitiere, heißt: Aus einem Funken kann ein Steppenbrand entstehen.“

Kretschmann sagte aber auch, dass viele Ministerpräsidenten Schlafstörungen hätten. Er freue sich zudem, die Last der Verantwortung nicht mehr zu haben, so Kretschmann. Er ist seit 2011 Regierungschef in Baden-Württemberg, bei der Landtagswahl am 8. März 2026 tritt er nicht mehr an.