Ende einer TV-Kultsendung?: „Eisenbahn-Romantik“ vor dem Aus: Protest gegen SWR-Pläne

„Eisenbahn-Romantik“ vor dem Aus: Protest gegen SWR-Pläne

1 Hinter dem Ex-Moderator Hagen von Ortloff formiert sich der Protest. Foto: Eva Eva Herschmann

Der SWR will die beliebte Reihe „Eisenbahn-Romantik" einstellen. Ex-Moderator Hagen von Ortloff aus Kernen kämpft für die Erhaltung der TV-Kult-Sendung – zusammen mit tausenden Fans.











Im gemütlichen Reihenhaus in Kernens Ortsteil Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) sind die Weichen auf Protest gestellt. Hier wohnt Hagen von Ortloff, der bis 2015 die Sendung „Eisenbahn-Romantik“ im dritten Fernsehprogramm moderiert hat, die der Südwestrundfunk zum Ende des Jahres aufs Abstellgleis schieben will. Von Ortloff, dessen Youtube-Kanal mehr als 23 000 Abonnenten hat, veröffentlicht einmal in der Woche „Ortloffs Dienstags-Bitte“ an den SWR, in denen er den Sender bittet, die Entscheidung rückgängig zu machen. „Denn sie ist lieblos, herzlos, nicht wissend, was du für ein Juwel im Portfolio hast“, sagt der 76-Jährige.