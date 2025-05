Ende einer Handball-Ära: Der Absturz des TV Nellingen

1 11. Januar gegen den TSV Bönnigheim: Das vorletzte Hornets-Heimspiel. Foto:

Der frühere Handball-Bundesligist hat kein Frauenteam mehr und konzentriert sich auf die Jugendarbeit. Die Reaktionen sind Bestürzung und Skepsis.











An diesem Samstagabend findet zum Saisonschluss noch mal ein Handball-Regionalligaspiel in der Nellinger Sporthalle 1 statt. Es laufen aber nicht die Frauen des TV Nellingen auf, in deren Hornissengelb die im Jahr 2023 eröffnete Spielstätte getaucht ist, sondern die Männer der HSG Ostfildern. Der TVN ist an diesem Wochenende mit seiner weiblichen C-Jugend in der Qualifikation für die kommende Runde vertreten. Das Frauenteam spielt nicht mehr. Es wurde Mitte Februar abgemeldet. Und es wird auch in der kommenden Saison nicht antreten. Nicht eins darunter in der Oberliga und auch in keiner anderen Spielklasse. Es ist der Tiefpunkt des Absturzes des Nellinger Handballs. Die Macher konzentrieren sich nun ganz auf die Jugendarbeit.