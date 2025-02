Ende einer Busfahrt in Neuhausen: Pöbelnder Fahrgast festgenommen

1 Die Polizei war wegen eines pöbelnden Fahrgastes im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcus Brandt

Weil ein laut Polizei betrunkener Fahrgast einen Bus nicht verlassen wollte, ist der Mann festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich in Neuhausen (Kreis Esslingen).











Ein 64-Jähriger ist von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Grund war den Angaben zufolge, dass der Mann unter anderem einen Busfahrer angepöbelt haben soll.

Wie die Polizei am Montag berichtete, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstagnachmittag in Neuhausen. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Mann kurz vor 16 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand zunächst geweigert, aus dem Bus auszusteigen. Anschließend soll er gegen den Busfahrer gepöbelt haben. Der Mann habe keinerlei Einsicht gezeigt, weshalb er von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen worden sei, heißt es im Bericht weiter. Diese brachten den 64-Jährigen den Angaben zufolge auf richterliche Anordnung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Filderstadt.