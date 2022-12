1 Reif fürs Museum – ein Telegraf aus dem 19. Jahrhundert. Foto: Sanjeev Gupta/dpa

Es war kurz, es war teuer, es hat Geschichte gemacht. Am 1. Januar 2023 ist Schluss: Die deutsche Post beendet die Geschichte des Telegramms.















Link kopiert

Vielleicht werden irgendwann, in hundert Jahren oder schon früher, die Menschen einen Abgesang auf Twitter, E-Mail oder SMS singen. Auf die Kommunikationsformen also, die in Windeseile Nachrichten vom einen zum anderen transferieren, bei denen man aber noch Tasten und Knöpfe drücken muss, um die Gedanken auf den Weg zu schicken. Ein Vorgänger dieser Kommunikationsformen, der die Nachrichtenübermittlung praktisch revolutionierte, wird an diesem Wochenende in der Mottenkiste versenkt. Die deutsche Post beendet die Geschichte des Telegramms.