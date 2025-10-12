Abschluss in Flammen: Was man über das Feuerwerk auf dem Wasen wissen muss

1 Dieses Bild entstand beim letzten Frühlingsfest. Mal sehen wie spektakulär das diesjährige Volksfest ausklingen wird. Foto: IMAGO/imagebroker

Am Sonntagabend leuchtet der Himmel über dem Cannstatter Volksfest in bunten Farben. Wann es los geht und von wo Sie den besten Blick haben.











Link kopiert

Wenn sich der Himmel über dem Cannstatter Wasen am Sonntagabend in ein buntes Farbenmeer verwandelt, dann wissen Besucherinnen und Besucher: Das Cannstatter Volksfest neigt sich dem Ende zu. Doch bevor die Lichter der Fahrgeschäfte, Festzelte und Essensbuden endgültig für dieses Jahr ausgehen, wird noch einmal richtig gefeiert.

Wann findet das Feuerwerk statt?

Um 21.30 Uhr beginnt das Feuerwerk, das seit vielen Jahren fester Bestandteil des Programms ist – sowohl beim Volksfest im Herbst als auch beim Frühlingsfest. Die pyrotechnische Inszenierung stammt vom mehrfachen Weltmeister Joachim Berner.

Zu einem Mix aus bekannten Songs wird der Himmel über dem Wasen für ungefähr zehn Minuten in wechselnden Farben und Lichtformationen erleuchtet. Die Effekte sind auf die Musik abgestimmt. Gezündet wird das Feuerwerk vom Dach des weißen Gebäudes der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, das sich zentral am Rande des Festgeländes befindet.

Von wo kann man das Feuerwerk am besten sehen?

„Eine gute Sicht hat man rund um die Fruchtsäule auf der großen Feststraße vor den drei großen Zelten“, teilt die in.Stuttgart mit. Aber auch all jene, die dem trubeligen Festgelände fern bleiben wollen, können mit etwas Glück einen schönen Blick auf das Feuerwerk erhaschen: Zum Beispiel von der König-Karls-Brücke oder von der Grabkapelle in Stuttgart-Rotenberg.