Ende der Transferphase: Der endgültige VfB-Kader – der Fokus bleibt auf der Entwicklung

33 Das VfB-Team für die Saison 2024/2025 – stark genug, um die Ziele zu erreichen? In unserer Bildergalerie schauen wir auf den kompletten Kader zum Ende der Transferperiode. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat nun seinen endgültigen Kader für die neue Saison beisammen. Dabei ist wieder viel auf Entwicklung ausgelegt, kommentiert unser Autor Dirk Preiß.











Der Deadline-Day ist vorüber, das Transferfenster geschlossen, die Wechselperiode zu Ende – es gibt ja mittlerweile viele Bezeichnungen für die Zeit, in der Fußballvereine Spieler verpflichten dürfen. Wie immer tut das aber wenig zur Sache, denn am Ende kommt es allein auf das Ergebnis an. Wobei das stets weniger klar zu bewerten ist, als ein 1:0 oder ein 2:4. Auch beim VfB Stuttgart.