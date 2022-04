Schüler aus der Ukraine Lernen fürs Bleiben und Zurückkehren

5900 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn an Schulen im Südwesten aufgenommen worden. Die Bildungsangebote für sie versuchen einen Spagat zwischen rascher Integration und der Chance auf baldige Heimkehr. Manche verfolgen den Unterricht auch online in ihrer Muttersprache. So wie die elfjährige Alisa, die keinen Stoff verpassen will.