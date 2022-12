1 Neuhausens Trainer Alexander Trost wird seinen Vertrag nicht verlängern. Foto: Baumann

Zusammen mit Markus Locher trainiert der 41-jährige Alexander Trost die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen. Jetzt gibt er seinen Abschied bekannt.















Es seien rein private und berufliche Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben, sagt Alexander Trost. Noch bis zum Sommer 2023, also bis sein Vertrag ausläuft, wird der 41-Jährige mit Markus Locher zusammen die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen trainieren. Dann ist Schluss. Trost wird sich am Saisonende verabschieden, wie der Verein am Freitag mitteilte.