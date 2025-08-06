Empörung in Frankreich: Zigarette an Pariser Denkmal-Flamme angezündet - Ausweisung

1 Arc de Triomphe in Paris: Ein Video in Frankreich sorgt für Empörung. Foto: imago images/Sergii Kolesnyk/Sergii Kolesnyk via www.imago-im

Ein Video in Frankreich sorgt für Empörung: Es zeigt, wie sich ein Mann eine Zigarette an der ewigen Flamme eines Kriegsdenkmals anzündet. Für den Verdächtigen gibt es Konsequenzen.











Nachdem er wegen Schändung eines Weltkriegsdenkmals in Paris festgenommen wurde, soll ein Mann seinen Aufenthaltstitel in Frankreich verlieren. Der französische Innenminister Bruno Retailleau werde ihm den Titel entziehen, bestätigte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch.

Der Mann soll sich mit der Flamme am Grabmal des unbekannten Soldaten, das an die im Ersten Weltkrieg gefallenen französischen Soldaten erinnert, eine Zigarette angezündet haben, wie Retailleau am Abend zuvor auf der Plattform X mitteilte. „Er wurde in Gewahrsam genommen und hat die Tat gestanden“, schrieb der Minister.

Französischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 47 Jahre alten Marokkaner. Zuvor wurde in sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, das die Aktion unter dem Arc de Triomphe in Paris zeigt, bei der sich ein Mann mit einer Zigarette zu der ewigen Flamme herunterbeugt und die Zigarette daran anzündet.

Der Vorfall hatte Empörung ausgelöst. Die französische Regierungsbeauftragte für Veteranen, Patricia Mirallès, bezeichnete die Geste als „inakzeptable Unverschämtheit“. Bei X kommentierte sie am Dienstag: „Diese Flamme zündet keine Zigarette an: Sie wacht über das Opfer von Millionen unserer Soldaten.“