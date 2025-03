Empörung in Esslingen: Grundsteuer steigt um das 24-fache – „Das ist schlicht unbezahlbar“

Esslinger Benefiz-Festival „Rock for one World“ Hardrock-Fans wollen weiter feiern und Gutes tun

Musikalisch schlagen sie die harten Töne an, doch die Metal-Fans haben auch ein großes Herz. Das Esslinger Benefiz-Festival „Rock for one World“ stand diesmal ganz im Zeichen der Erinnerung an seine verstorbenen Macher. Die Fans hoffen, dass es weitergeht.