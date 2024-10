Emilia Schlotterbeck in Köngen: Warum das Geld als Pferde-Influencerin hart verdient ist

1 Das Mini-Shettypony Nacho ist der Star der vierbeinigen Truppe von Pferde-Influencerin Emilia Schlotterbeck. Foto: /Kerstin Dannath

Den ganzen Tag mit Pferden verbringen, dabei ein paar Clips drehen und Fotos machen, die online teilen und damit auch noch Geld verdienen? Ganz so einfach ist es nicht, eine Pferde-Influencerin zu sein, wie Emilia Schlotterbeck berichtet.











Pferde hat Emilia Schlotterbeck schon immer geliebt. Heute besitzt die 24-Jährige gleich vier eigene Vierbeiner – und die verdienen als „Dancing Horses“ sogar mit ihr zusammen Geld: Die gebürtige Reutlingerin ist Pferde-Influencerin, bis vor kurzem hatte sie ihre Pferde auf einem Hof in Köngen stehen. Schlotterbeck ist mit 240 000 Fans auf Instagram, 90 000 auf TikTok und mit ihren beiden Youtube-Kanälen, mit denen sie noch einmal 30 000 Menschen erreicht, eine feste Größe in der Branche. Sie wird auf der Straße erkannt, gibt Autogrammstunden und ist für viele ein Vorbild.

Lebt sie einen Traum? Teilweise.

Sponsoren haben immer ein Auge auf die Klickzahlen

„Sicherlich hat mir der Erfolg über die Social-Media-Kanäle viel ermöglicht. Aber es ist zeitgleich ein anstrengender Fulltime-Job. Das sehen die meisten Leute nicht“, sagt Schlotterbeck. Und der Job beschäftigt sie von Montag bis Sonntag und meist nicht nur acht Stunden am Tag: „Ich mache das jetzt seit zehn Jahren und es gab nie eine Woche, in der ich nichts gepostet habe – man hat quasi nie Urlaub.“ Denn so schnell, wie man sich die Gunst der Follower verdienen kann, kann man sie auch wieder verlieren. Die Sponsoren hätten immer ein Auge auf die Klickzahlen. Der psychische Druck sei enorm. „Damit musste ich erst umzugehen lernen“, sagt Schlotterbeck. Mittlerweile wisse sie, dass es Phasen gebe, in denen es läuft – aber auch Zeiten, in denen nicht viel geht. Einmal habe sie ein aufwendiges Video mit einer Dressurübung veröffentlicht – und es habe praktisch niemanden interessiert. „Das nächste Mal habe ich ein Filmchen gepostet, wie ich meine dreckigen Reitstiefel putze – das ging durch die Decke“, wundert sie sich. Welcher Algorithmus hinter dem Klickverhalten stecke, sei auch für ausgewiesene Experten ein Rätsel.

Zudem müsse man auch mit negativen Kommentaren klarkommen, nicht alle Menschen gönnten einem den Erfolg. Richtig dumme Kommentare würden deshalb sofort gelöscht: „Es bringt nichts, mit solchen Leuten zu diskutieren“, sagt die studierte Pferdewirtin. Geteilt werde von ihr nur das Leben mit den Pferden. „Privates versuche ich komplett raus zu halten.“

Der zeitliche Faktor sei nicht zu unterschätzen. Schlotterbeck macht alles selbst – neben der Arbeit mit ihren Pferden, heißt das, täglich die verschiedenen Accounts zu betreuen, die Inhalte zu planen, die Videos zu erstellen und für ihre Kanäle aufzubereiten sowie letztlich online zu stellen. „Ich will Pferdemenschen inspirieren, anders mit ihren Tieren zu arbeiten, und gleichzeitig bei mir selbst bleiben“, formuliert Schlotterbeck ihren Anspruch. Daneben gilt es natürlich, sich die Sponsoren warmzuhalten. Gezielt Werbung macht Schlotterbeck seit etwa fünf Jahren auf ihren Kanälen. In der Regel kämen die Firmen von selbst auf einen zu, wenn viel Flow auf dem Account herrsche. Die meisten ihrer Sponsoren kämen aus dem Reitsport, aber auch Firmen aus dem Lifestyle- und Fashionbereich seien darunter. „Nur von Luft und Liebe kann ich eben auch nicht leben.“

Wichtig sei ihr, dass sie mehrere Standbeine habe – neben ihren Social-Media-Aktivitäten verkaufe sie Trainingsvideos, man könne sie mit ihren Pferden für Shows oder Messen buchen und sie bilde junge Pferde aus, die dann in den Verkauf gingen. Auch Kurse habe sie schon gegeben. Das sei aber in Anbetracht ihrer eigenen vier Pferde, um die sie sich persönlich kümmere, aktuell zu zeitintensiv.

Der Star der Schlotterbeckschen Truppe ist das Mini-Shettypony Nacho. Mit dem nur 85 Zentimeter großen Wallach hat sich die 24-Jährige einen Kindheitstraum erfüllt. Das Tier habe sich zum absoluten Publikumsliebling gemausert. „Nacho hat die meisten Fans. Einmal auf einer Messe konnte ich ihn vor lauter Menschen gar nicht mehr sehen“, sagt Schlotterbeck und lacht. So richtig krumm nehmen könne man dem kleinen Wallach nichts – vor allem nicht, wenn er einen frech unter seiner blonden Mähne anlinst. In Köngen habe er sich angewöhnt, alleine auf Entdeckungstour zu gehen. Denn stehe er mit seinen drei großen Kumpels auf der Koppel, sei es für das kleine Pony nicht schwer, durch den Zaun zu steigen und stiften zu gehen. „Aber er läuft zum Glück nie weit weg“, sagt Schlotterbeck.

Pony Nacho macht auf Kommando „Sitz“ und Platz“

Vermutlich schmeckt das Gras jenseits des Zauns einfach besser. Geritten werde Nacho nicht, aber er benötig ebenso wie große Reitpferde jeden Tag Bewegung und Beschäftigung. „Zum Glück ist Nacho sehr lernfreudig“, sagt seine Besitzerin. So trabe er inzwischen bei der Shownummer „Ungarische Post“ als Leittier vorneweg oder mache auf Kommando „Sitz“ und „Platz“. Er sei fast wie ein Hund. Trotz allen Stresses kann sich Emilia Schlotterbeck kein schöneres Leben vorstellen: „Wenn ich in zehn Jahren noch so leben kann wie heute, mehr gelernt habe und Pferde an meiner Seite habe, bin ich zufrieden. Ich würde auch im Nachhinein nicht viel anders machen.“

Was machen eigentlich Influencer?

Bezeichnung

Als Influencer werden etwa seit Beginn der 2000er Jahre Personen bezeichnet, die ihre Präsenz in sozialen Netzwerken nutzen, um beispielsweise Produkte oder Lebensstile zu bewerben und damit Geld zu verdienen.

Marketing

Die Werbestrategie via Influencer ist seit Jahren stark im Kommen. Laut einer Erhebung des Instituts für deutsche Wirtschaft gaben Unternehmen im Jahr 2021 weltweit mit fast 14 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel für Influencer-Marketing aus als noch zwei Jahre zuvor.

Werdegang

Auf Social Media aktiv ist Emilia Schlotterbeck seit 2014, angefangen hat alles mit einem privaten Instagram-Account, auf dem sie Bilder ihrer Pferde postete. Mit ihrem Fokus auf artgerechte Frei- und Bodenarbeit mit Pferden hat sich über die Jahre eine große Fangemeinschaft entwickelt. Seit 2019 macht Schlotterbeck gezielt Werbung auf ihren Kanälen.