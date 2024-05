EM und Volksfest in Stuttgart: Ein Partyhit landet auf der Streichliste

EM und Volksfest in Stuttgart

1 Feiernde Fans in Stuttgart: der Partyhit von Gigi D’Agostino ist auf dem Schlossplatz tabu bei der EM (Archivbild). Foto: imago/Hettrich

Rassisten kapern den Partykracher „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino. Das hat auch Folgen für Stuttgart. In der EM-Fanzone und auf dem Volksfest ist der Song tabu.











Link kopiert

Das Sylt-Skandalvideo schlägt Wellen bis nach Stuttgart. Die Veranstalter der Fanpartys haben entschieden, dass der Song „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino auf den Partymeilen der Innenstadt während der EM nicht aufgelegt werden darf. Auf Anfrage unserer Redaktion teilten die Veranstalter am Montag mit, dass das Lied sowohl in der EM-Fanzone in Stuttgart als auch beim Volksfest auf dem Cannstatter Wasen tabu ist.