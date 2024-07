EM 2024: Nach dem EM-Aus – so geht es nun weiter für das deutsche Team

1 Ein enttäuschter Joshua Kimmich nach dem Aus im Viertelfinale der Heim-EM. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Heim-EM ist für das deutsche Team jäh zu Ende gegangen. Aber schon bald kommt die Nationalmannschaft wieder zusammen. Wie geht es nun weiter?











Link kopiert

Der große Traum ist jäh geplatzt. Kurz vor dem Ende der Nachspielzeit ereilte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Aus bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Damit ist das Turnier für das Team des Gastgebers zu Ende. Wie geht es nun weiter?

Der Tross des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fuhr nach der Partie in Stuttgart ins Basiscamp nach Herzogenaurach zurück. Von dort aus reisen die Nationalspieler in die Heimat – oder direkt in den Urlaub. Normalerweise haben die Turnierteilnehmer nun drei Wochen Pause, ehe sie bei ihren Clubs ins Training einsteigen werden.

Am Samstag findet in Herzogenaurach keine Trainingseinheit mehr statt. Aber die Verantwortlichen des DFB werden zum Abschluss noch einmal eine Pressekonferenz geben und das Abschneiden bei der Heim-EM einordnen. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits in Stuttgart das Positive herausgestrichen, auch wenn die Enttäuschung noch überwog.

„In acht Wochen“, erklärte der Bundestrainer zudem, treffe sich sein Team wieder. Denn in diesem Jahr stehen tatsächlich weitere Länderspiele an. Die Nations League ist dann der Wettbewerb, in dem es für den Bundestrainer gilt, erfolgreich zu sein – und gleichzeitig seine Mannschaft teils neu zu formieren.

Toni Kroos beendet sicher seine Karriere. Gut möglich ist zudem, dass Thomas Müller und Manuel Neuer künftig nicht mehr zum DFB-Kader gehören werden – unabhängig zu ihren Plänen beim FC Bayern. Auch Ilkay Gündogan ist bereits fast 34 Jahre alt, hat bislang aber noch nicht über einen Abschied aus dem Nationalteam gesprochen.

Womöglich ist der Kapitän dann also dabei, wenn sich das Nationalteam Anfang September wieder trifft. Am 7. September geht es in Düsseldorf in der Nations League gegen Ungarn. Während der EM hatte die deutsche Mannschaft dieses Team in Stuttgart mit 2:0 bezwungen. Am 10. September folgt das Auswärtsspiel in den Niederlanden.

Mitte Oktober sind Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und erneut die Niederlande (14. Oktober in München) Gegner des DFB-Teams, in der letzten Länderspielphase des Jahres warten dann Bosnien-Herzegowina (16. November in Freiburg) und Ungarn (19. November). Im kommenden Jahr steht dann die WM-Qualifikation an.