EM 2024: Julian Nagelsmann lobt Atmosphäre in Stuttgart

Julian Nagelsmann lobt Atmosphäre in Stuttgart

Der deutsche Bundestrainer hebt nach dem 2:0-Sieg gegen Ungarn die Stimmung hervor – im Stadion, vor allem aber auch in der Stadt.











In sich ruhend saß Julian Nagelsmann am Mittwochabend auf dem Podium in den Katakomben der Stuttgarter Arena. Zum einen war der deutsche Bundestrainer einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft, die im zweiten EM-Spiel gegen unangenehme Ungarn einen 2:0-Sieg eingefahren hatte. Zum anderen aber hatte es dem 36-Jährigen auch die Stimmung angetan, die er auf der Pressekonferenz ungefragt explizit hervorhob.

„Heute war die Atmosphäre super“, sagte der 36-Jährige – was schon deshalb eine Erwähnung wert ist, weil er nach dem ersten EM-Spiel in München am vergangenen Freitag noch auf eine ausbaufähige Stimmung angesprochen worden war und das nicht verneint hatte: „Besser geht immer.“

Stuttgart war nun also diese atmosphärische Weiterentwicklung nach dem Geschmack des Bundestrainers – wenngleich regelmäßige VfB-Stadiongänger in der vergangenen Saison durchaus auch höhere Lärmpegel erlebt hatten. Rund um die emotionalen Momente wie die beiden deutschen Tore schnellte die Dezibel-Skala aber tatsächlich nach oben, sodass Nagelsmann im Anschluss konstatierte: „Im Stadion war es sehr laut.“ Das hatte freilich auch mit den Ungarn zu tun, die trotz numerischer Unterzahl das Gesangsduell in weiten Teilen mindestens ebenbürtig gestalteten.

Nagelsmann über Fanmarsch: „Das bewegt einen“

Ohnehin hatte beim Bundestrainer aber nicht nur das Spiel selbst Eindruck hinterlassen – sondern der gesamte Tag in der baden-württembergischen Landeshauptstadt: „Es war eine geniale Stimmung schon vor dem Spiel mit dem Fanmarsch am Hotel vorbei und sehr vielen Menschen. Das gibt einem ein sehr gutes Gefühl.“ Die Bilder der Massen seien auch innerhalb der Mannschaft ein Thema, wie Nagelsmann berichtete: „So etwas macht auch etwas mit unfassbar erfahrenen Spielern, wenn sie solche Bilder sehen. Das bewegt einen. Eine unserer Hauptaufgaben ist die Menschen mitzunehmen, den Heimvorteil zu nutzen.“

Und wer weiß, vielleicht führt dieser Vorteil das deutsche Team ja erneut nach Stuttgart: Gruppensieg, erfolgreiches Achtelfinale – dann würde die DFB-Elf zum Viertelfinale in Stuttgart gastieren. Und sicher wieder auf die Unterstützung von den Rängen zählen.