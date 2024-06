EM 2024 in Deutschland: DFB-Elf am Hotel in Stuttgart begeistert empfangen

9 VfB-Profi Maximilian Mittelstädt macht ein Selfie mit einem Fan. Foto: dpa/Tom Weller

Das DFB-Team ist am Dienstagabend in Stuttgart angekommen. Die anwesenden Fans bereiteten der Truppe um Trainer Julian Nagelsmann einen warmen Empfang.











Die DFB-Elf um Trainer Julian Nagelsmann ist in Stuttgart angekommen. Kurz vor 19 Uhr hielt der Mannschaftsbus vor dem Hotel Steigenberger Graf Zeppelin in der Stuttgarter Innenstadt. Am morgigen Mittwoch steht für die Deutschen in Stuttgart das zweite Gruppenspiel der Europameisterschaft an. Um 18 Uhr treffen Musiala und Co. in der Heimstätte des VfB Stuttgart auf Ungarn, die im Gegensatz zur deutschen Mannschaft (5:1 gegen Schottland) ihr erstes Gruppenspiel verlor (1:3 gegen die Schweiz).

Vor dem Hotel am Arnulf-Klett-Platz gegenüber vom Hauptbahnhof warteten einige Fans auf die Ankunft der Mannschaft. Als die Spieler endlich angekommen waren, ergatterten ein paar glückliche Fans Selfies mit zum Beispiel VfB-Profi Maximilian Mittelstädt oder BVB-Spieler Nico Schlotterbeck. Auch Autogramme wurden verteilt.

Bei der Weltmeisterschaft 2006 war die Nationalmannschaft ebenfalls zu Gast im Steigenberger Graf Zeppelin. Unvergessen bleibt, wie Zehntausende Fans die Truppe von Bundestrainer Jürgen Klinsmann vor dem Spiel um Platz drei gegen Portugal vor dem Hotel zujubelten. Die Bilder gingen um die Welt.