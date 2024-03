Philipp Lahm wegen EM 2024 in Stuttgart: Pokal kommt drei Tage in die Stadt – wo die Fans Bilder machen können

Pokal kommt drei Tage in die Stadt – wo die Fans Bilder machen können

Philipp Lahm wegen EM 2024 in Stuttgart

1 Hoher Besuch als Vorhut für den Pokal, den 2021 die Italiener gewonnen haben. Turnierdirektor Philipp Lahm (li.) war zu Gast bei Bürgermeister Clemens Maier. Foto: Lichtgut//Piechowski

In drei Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Im Vorfeld macht der begehrte Pokal drei Tage lang Station in Stuttgart, Fans können sich mit ihm fotografieren lassen – auch bei einem Bezirksliga-Spiel.











Philipp Lahm hatte nie die Ehre. Den WM-Pokal hat er anfassen und in die Höhe stemmen dürfen, 2014 in Rio, aber das europäischen Gegenstück durfte er nur aus der Ferne betrachten. Er musste erst Turnierdirektor der EM 2024 in Deutschland werden, um sich dem Pokal nähern zu dürfen. Auch ohne solcherlei Amt und Würden können die Stuttgarter der EM-Trophäe nahe kommen.