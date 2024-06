EM 2024 in Stuttgart: Am Sonntag öffnen die Läden in der Innenstadt

Am Sonntag öffnen die Läden in der Innenstadt

1 Am Sonntag wird die Innenstadt sicherlich wieder gut gefüllt sein. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Im Rahmen der Europameisterschaft dürfen am Sonntag die Läden in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr öffnen. Anschließend ist die Partie Slowenien gegen Dänemark beim Public Viewing auf dem Schlossplatz zu sehen.











Nach 18 Jahren gibt es am 16. Juni wieder einen verkaufsoffenen Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt. Anlässlich der Feierlichkeiten rund um die Fußball-Europameisterschaft hat es die City-Initiative (CIS) für zwingend notwendig erachtet, sich für die Ladenöffnung stark zu machen. Am Ende setzte sich die CIS gegen den Widerspruch der Gewerkschaft Verdi vor Gericht durch. Die Kosten des Prozesses lagen für die CIS im fünfstelligen Bereich. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diesen großen Erfolg erzielt haben“, sagt Citymanager Sven Hahn. „Von 13 bis 18 Uhr kann man nun in der ganzen Innenstadt – vom Milaneo bis zum Gerber – einkaufen.“