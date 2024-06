EM 2024 in Deutschland: Vier Teams kommen in Stuttgart an – wo man die Stars sehen kann

Vier Teams kommen in Stuttgart an – wo man die Stars sehen kann

1 Direktor Jörg Grede wartet auf die Schweizer Nationalmannschaft. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Rodri, Kevin De Bruyne, Christian Eriksen und Granit Xhaka kommen nach Stuttgart. Ihre Teams reisen in den nächsten Tagen an, sie beziehen ihre EM-Quartiere. Kann man die Stars auch sehen?











Die Schweizer kommen. Nein, diesmal nicht wegen des Weihnachtsmarktes. Sondern wegen der Fußball-EM. Das liebevoll Nati genannte Team wird am Montag mit dem Bus nach Stuttgart fahren und im Waldhotel auf Degerlochs Höhen einziehen. Während der EM wird die Mannschaft im Waldhotel wohnen und im Waldau-Stadion trainieren. Gleich am Montag um 18.15 Uhr wird das Team von Trainer Murat Yakin dort sein öffentliches Training absolvieren. 4000 Menschen können zuschauen, die Tickets kosteten nichts t und sind bereits vergeben.

Alle Karten fürs Training sind weg

Falls jemand darüber gestolpert sein sollte, das Stadion heißt während der EM nicht Gazi-Stadion, sondern Waldau-Stadion. Wie auch die MHP-Arena simpel Stuttgart-Arena genannt wird. Das ist eine Vorgabe des Europäischen Fußballverbandes Uefa, der nichts damit zu tun hat, dass man die Träume von Nostalgikern erfüllen und die Kommerzialisierung des Fußballs begrenzen will. Im Gegenteil, jeglicher andere Sponsor abseits der Uefa-Geldgeber hat zu verschwinden.

Granit Xhaka bei der WM 2022 Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Michael Kienzler

Auch Stuttgarts OB Frank Nopper wird auf der Waldau dabei sein, er begrüßt die Schweizer. Nicht nur Yakin kennt sich als ehemaliger VfB-Spieler in Stuttgart aus, auch Gregor Kobel als ehemaliger VfB-Torhüter und Leonidas Stergiou als aktueller VfB-Vizemeister sind vertraut mit der Umgebung und können den Kollegen zeigen, wo es Kaffee oder Stärkeres gibt, sollte sie der Lagerkoller packen.

Jubeltraube der Spanier beim Länderspiel gegen Brasilien Foto: Im/ago/Guillermo Martinez

Den Anfang machen am Sonntag die Spanier. Sie logieren in Donaueschingen und kommen um 19.10 Uhr am Flughafen an. Dann dürfen sie über einen roten Teppich die Gangway hinunter zum bereit stehenden Bus gehen. Durch ein Spalier von Schülern. Von der Feuerwehr gibt es einen Wassersalut. Der Bus fährt dann direkt gen Süden, wo die Spanier am Montag um 19 Uhr vor Publikum trainieren. Kontakt zu den Stars kann man nicht aufnehmen, von der Besucherterrasse aber die Landung beobachten.

Christian Eriksen und Dänemark logieren in Freudenstadt. Foto: dpa/Wolfgang Rattay

Dieses Prozedere wird sich mit den Dänen am Dienstag um 12.40 Uhr und den Belgiern am Mittwoch um 11.20 Uhr wiederholen. Die Dänen fahren dann nach Freudenstadt in ihr Base Camp, wie das offiziell heißt. Um 17 Uhr absolvieren sie ihr von der Uefa vorgesehenes öffentliches Training. Dafür gab es 1000 Karten, ebenfalls kostenlos. Damit die dänischen Journalisten schöne Bilder in die Heimat senden, dürfen Bollenhüte und Schwarzwälder Kirschtorte nicht fehlen.

Kevin De Bruyne und Kollegen wohnen in Ludwigsburg. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Belgier bleiben im Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg und trainieren in Freiberg. Sie gönnen sich einen Tag Akklimatisation, bevor sie sich dem Publikum zeigen. Am Donnerstag, 13. Juni, trainieren sie von 10.30 Uhr an unter den Augen der Öffentlichkeit. 1100 Tickets gab es, die Stadt Freiberg hat entschieden, diese Karten den Grundschulen und der Oscar-Paret-Schule zu überlassen. 80 Karten sind verlost worden. Dann ist es auch schon Freitag – und Deutschland und Schottland eröffnen um 21 Uhr die EM.