EM 2024: Ilkay Gündogan und sein Appell ans Stuttgarter Publikum

Dass Ilkay Gündogan beste Erinnerungen an Stuttgart hat, ist kein großes Wunder. Schließlich ist es noch nicht lange her, da legte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der MHP-Arena einen Treffer auf. Er erzielte im gleichen Spiel auch selbst ein Tor, und das DFB-Team gewann mit 2:0 gegen Ungarn. Zur Krönung wurde Gündogan im zweiten EM-Gruppenspiel auch noch zum Mann des Spiels erkoren. Am Donnerstagabend kehrte er an den Ort des Geschehens zurück – und meinte: „Es war beim letzten Mal schon eine richtig gute Atmosphäre in Stuttgart, vergleichbar mit Dortmund.“ An diesem Freitag soll sie noch besser werden.

Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff zum ersten Viertelfinale der EM 2024, das deutsche Team trifft auf Spanien, Ilkay Gündogan erwartet ein „sehr, sehr schwieriges Spiel“, aber auch eines „auf Augenhöhe“. In dem Kleinigkeiten entscheidend sein können. Zum Beispiel der Heimvorteil.

Der Gegner, sagte Ilkay Gündogan, müsse spüren, dass die Heimmannschaft die bedingungslose Unterstützung der Fans habe. Dann, so seine Hoffnung, könne diese Atmosphäre auch dafür sorgen, „dass die Spanier ein bisschen unsicher werden“. Zumal sie ja auch einige sehr junge Spieler in ihren Reihen haben. Aber der Spielführer der DFB-Elf weiß auch: Von ganz allein kreiert sich diese Atmosphäre nicht beim bereits zweiten EM-Auftritt in Stuttgart (das DFB-Team spielte ansonsten noch in München, Frankfurt und Dortmund).

Deshalb appelliert er zwar einerseits an das Stuttgarter Publikum, seine Mannschaft vom Start weg zu unterstützen. Er ist aber auch gewillt, mit einem guten Beginn den Funken gleich überspringen zu lassen. „Wir wollen diesen Moment kreieren“, sagt er, „wollen diese Atmosphäre wieder entfachen.“ Denn er weiß: Der Heimvorteil kann am Freitag „der entscheidende Faktor sein“.

In Stuttgart – wo aus guten Erinnerungen noch bessere werden können.