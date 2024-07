EM 2024: Handelfmeter? Unverständnis bei Bundestrainer Julian Nagelsmann

1 Jamal Musiala schießt – und der Ball springt von der Hand von Marc Cucurella (Nummer 24) auf den Boden. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Gerhard Schultheiß

Hätte das deutsche Team im EM-Viertelfinale in Stuttgart einen Handelfmeter bekommen müssen, noch bevor der Siegtreffer der Spanier fiel? Der Bundestrainer meinte: ja.











Es sind oft einzelne Szenen, die ein ganzes Spiel entscheiden können. So war das auch am Freitagabend in Stuttgart. Das deutsche Nationalteam spielte um den Einzug ins Halbfinale der Heim-EM, von den Spaniern kam am Ende der Verlängerung nicht mehr viel – bis auf diese eine Flanke, die Mikel Merino ins deutsche Tor köpfte. Aus der Traum. In der 119. Minute. In der eigentlich das DFB-Team schon hätte führen können.