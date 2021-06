11 Die Zahl der Abonnenten von Cristiano Ronaldos Instagram-Kanal liegt längst im dreistelligen Millionenbereich. Foto: imago/Nicolo Campo

Viele EM-Stars haben auch auf Instagram eine große Fangemeinde. Unter den Top Ten ist auch ein deutscher Spieler.

Stuttgart - Viele Fußballspieler sind auch in den sozialen Medien unterwegs. Vor allem auf Instagram versorgen Robert Lewandowski und Co ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen vom Trainingsgelände oder aus dem Urlaub. Bei etlichen Spielern steigt die Zahl der Abonnenten seit Jahren stetig an – und liegt längst im zweistelligen Millionenbereich.

In einer Bildergalerie zeigen wir die zehn Teilnehmer der kommenden Europameisterschaft, deren Instagram-Seiten laut einer Auswertung der Plattform „Wettbasis“ die meisten Follower haben. Unter den Top Ten finden sich gleich vier Franzosen – und mit Toni Kroos auch ein deutscher Spieler. Mit weitem Abstand auf Platz eins liegt aber ein anderer: Cristiano Ronaldo steht kurz davor, die Marke von 300 Millionen Abonnenten weltweit zu knacken. Viel Spaß beim Durchklicken.