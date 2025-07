Elterngruppe in Stuttgart: „Wie wird es meinem Sohn gehen, wenn er sich outet?“

Elterngruppe in Stuttgart

1 Mit diesem Bollerwagen sind Sabine Bühler, Loni Bonifert und Marianne Müller (von links) am Samstag beim CSD in Stuttgart unterwegs. Foto: Simon Granville

Seit 32 Jahren gibt es die Elterngruppe homosexueller Kinder in Stuttgart. Am Samstag laufen sie auch wieder beim CSD mit. Braucht es sie noch – oder jetzt mehr denn je?











Am Bollerwagen wird noch geschraubt. Das übernimmt Loni Boniferts Ehemann Donat, während seine Frau drinnen am Esstisch mit Marianne Müller und Sabine Bühler die Frage unserer Zeitung diskutiert: Braucht es uns noch? Oder braucht es uns jetzt erst recht? Die drei Frauen gehören zur Elterngruppe homosexueller Kinder. Am Samstag werden sie mit ihrem Bollerwagen und vielen bunten Regenbogenschirmen bei der Stuttgarter Christopher Street Day (CSD)-Demo mitlaufen – wie seit vielen Jahren.