1 Autorin Julia Bosch will ihr Baby beim Spazieren am liebsten vor allem abschirmen. Foto: Bosch

Bloß keine Helikopter-Mutter sein: Das nahm sich unsere Autorin vor, bevor sie ein Baby bekam. Heute singt sie auf der Straße – aber muss man sich dafür schämen?











Als ich das erste Mal mit meinem Baby in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs war, wünschte ich mir eine Glaskugel um uns herum. Das Eichhörnchen Sandy aus der Zeichentrickserie Spongebob hat so etwas: einen mit Luft gefüllten Raumfahrtanzug plus Helm, damit das Eichhörnchen unter Wasser überlebt. Ich hatte das Bedürfnis, meinen Sohn – damals etwa einen Monat alt – vor jedem Handyklingeln, vor jeder Baustelle, eigentlich vor allem abzuschirmen.