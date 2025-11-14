Eltern über neuen Wehrdienst: „Wenn es um den eigenen Sohn geht, ist es etwas anderes“

„Wenn es um den eigenen Sohn geht, ist es etwas anderes“

1 Jan Engau mit seinem Sohn (links), Swantje Hammer mit Sohn Phileas (oben rechts) und Martina Kessler Foto: rivat/ Werner Kuhnle (1)

Wie sehen Eltern den neuen Wehrdienst? Wir haben mit drei Elternteilen aus der Region Stuttgart gesprochen, deren Söhne dem Jahrgang 2008 angehören, der als erster gemustert wird.











Wer nach dem 1. Januar 2008 geboren ist, bekommt künftig verlässlich Post von der Bundeswehr: Die Musterung ist für Männer ab diesem Geburtsjahrgang von 2027 an wieder Pflicht. Auf ein entsprechendes Gesetz hat sich die Bundesregierung am Donnerstag geeinigt, es muss noch im Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Bei der Musterung wird geprüft, ob jemand die körperlichen und psychischen Voraussetzungen für den Wehrdienst mitbringt. Mit dem Vorschlag sollen sich genug Menschen für den Wehrdienst finden. Ob man – bei Tauglichkeit – den Wehrdienst antritt, bleibt freiwillig. Finden sich so zu wenige Soldaten, könnte aber die sogenannte Bedarfswehrpflicht aktiviert werden: Eine Wehrpflicht, in der man per Losverfahren ausgewählt würde.