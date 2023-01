1 Polizeibeamte zogen den Kleintransporter aus dem Verkehr. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Polizeibeamte haben am Donnerstag einen Kleintransporter auf der A6 bei Ellhofen aus dem Verkehr gezogen, der heillos überladen war. Doch das war noch nicht alles.















Ein Kleintransporter ist mit gut zwei Tonnen zu viel auf der Autobahn 6 bei Ellhofen (Kreis Heilbronn) unterwegs gewesen. Der Fahrer habe 2760 Kilogramm Lebensmittel transportiert - erlaubt sei aber nur eine Ladung von 700 Kilogramm, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Somit hatte der 3,5-Tonner am Donnerstag ein Gesamtgewicht von 5530 Kilogramm.

Die Ladung sei anschließend auf drei gleichwertige Lastwagen verteilt worden, so dass der Zielort in Stuttgart mit den Lebensmitteln beliefert werden konnte. Den Fahrer und auch den Unternehmer in der Pfalz erwartet nun ein hohes dreistelliges Bußgeld, da in diesem Fall von Vorsatz ausgegangen werden musste.

Außerdem habe man bei der Überprüfung der Daten des Fahrtenschreibers festgestellt, dass der Fahrer, um die geltenden Lenk- und Ruhezeitbestimmungen einzuhalten, während einer Tour seine Fahrerkarte aus dem Fahrtenschreiber herausgenommen hatte. Auch der Unternehmer habe einige Vorschriften nicht eingehalten.