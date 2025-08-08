Elias Knubben über die Einheit: Kirchheimer gewinnt bundesweiten Song Contest

1 Elias Knubben singt über die deutsche Einheit. Foto: privat

Bei der Feier am 3. Oktober zur deutschen Einheit soll der Kirchheimer Elias Knubben auf der großen Bühne stehen. Sein Song hat einen bundesweiten Wettbewerb gewonnen.











Wenn am 3. Oktober das 35. Jubiläum der Deutschen Einheit gefeiert wird, werden viele auf die damaligen Ereignisse zurückblicken und all das Revue passieren lassen, was Deutschland seither geleistet und erlebt hat. Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ hat gemeinsam mit dem Deutschen Musikrat einen Song-Contest unter dem Motto „Deutschland schreibt ein Lied der Einheit“ ausgelobt. Das Motto hieß „Miteinander in Einheit“. Der Kirchheimer Elias Knubben hat die Juroren und das Publikum mit seinem Song „Wer wollen wir sein“ überzeugt und wurde zum Sieger gekürt.

Dem Gewinner bescheinigen die Juroren, er zeichne sich nicht nur durch Kreativität und Neugier beim Songwriting aus, sondern auch durch seine Motivation, auf die Gesellschaft mithilfe seiner Musik positiv einzuwirken. Elias Knubben lebt mit seiner Frau und vier Töchtern in Kirchheim, als Designer und Ingenieur leitet er die Innovationsabteilung eines Stuttgarter Unternehmens. Inspiriert durch einen Beitrag zum Song Contest im Deutschlandfunk griff er den Impuls auf, mit Musik auf die aktuelle gesellschaftliche Stimmung zu reagieren.

Lied zur deutschen Einheit wird weiter entwickelt

2024 wurde in Frankfurt die Wiedervereinigung auch musikalisch gefeiert. Foto: privat

Mit „Wer wollen wir sein“ entstand ein jazzig-rockiger Song, der Themen wie kulturelle Identität, Diversität, Migration und globale Herausforderungen miteinander verbindet. „Ein kraftvolles Arrangement mit Bläsern, Chor und einem eingängigen Refrain schafft eine musikalische Vision der Hoffnung und des Zusammenhalts. Die letzte Strophe wird in verschiedenen Sprachen gesungen, die Deutschland prägen. Damit setzt Knubben ein hörbares Zeichen für Vielfalt und gemeinsame Zukunft“, bescheinigten ihm die Juroren. Aufgeführt werden soll der Song bei der Hauptveranstaltung zur deutschen Einheit am 3. Oktober in Saarbrücken.

„Ich finde, dieser Wettbewerb ist eine großartige Initiative, die sehr gut in diese Zeit passt“, erklärt Elias Knubben. „Nun darf ich den Song noch etwas weiter entwickeln und dann mit Deutschland das 35-jährige Jubiläum der Einheit feiern. Ich wünsche mir, dass ich einen kleinen Beitrag für ein gutes Miteinander und eine tolle Zukunft für dieses Land leisten kann.“ Weitere Gewinner sind Carina Becher auf Platz zwei mit dem „Einheitskanon – himmlisch bunt“ und auf Platz drei Kolja Weyh mit seinem Song „Eigentlich“.