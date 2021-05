14 Felix Ellwanger, Thomas Seibold und Holger Gayer (von links) bei der Weinprobe Foto: Lichtgut//Ferdinando Iannone

Gutes Weinmarketing wird immer wichtiger, wie Felix Ellwanger vom Weingut Jürgen Ellwanger und Thomas Seibold, der Vorstandsvorsitzende der Fellbacher Weingärtner, beim elften Online-Tasting im Pressehaus Stuttgart betonen.

Stuttgart - Journalist ist der Weinkolumnist Holger Gayer durch und durch, auch in den schönen Stunden, in denen er gemütlich am langen Holztisch des Studios S im Pressehaus Stuttgart sitzt, edle Weine verkostet und entspannt mit seinen Gästen, diesmal mit Felix Ellwanger vom Weingut Jürgen Ellwanger und Thomas Seibold, dem Vorstandsvorsitzenden der Fellbacher Weingärtner, über Genuss und die viele Arbeit dafür plaudert. Gayers Augen leuchten, da beim elften Online-Tasting von StZ und StN ein Satz fällt, der dick in eine Zeitungsüberschrift gehört, wie der Gastgeber eines so unterhaltsamen wie „lehrreichen Abends findet.

Vater Jürgen Ellwanger ist gerade 80 Jahre alt geworden

„Wein ist oftmals auch Kopfsache“, sagt der 37-jährige Felix Ellwanger, dessen Vater Jürgen Ellwanger am Tag davor 80 Jahre alt geworden ist und als „Rebell“ Weingeschichte geschrieben hat. Mit seiner überschriftentauglichen Aussage will der junge Ellwanger sagen: Die beste Arbeit eines Winzers und selbst höchste Qualität reichen nicht aus, damit das Produkt ankommt. Würde er etwa nur „Kerner“ auf die Flasche schreiben, würde sie sich nicht verkaufen. Denn der Ruf des Kerners mit angenehmer Säure sei „zu Unrecht“ schlecht. Also steht groß „Nico Weiß“ auf dem Etikett, worüber sich Nico Bosch freut, der Projektleiter der Online-Wein-Reihe des Pressehauses, zu der immer auch wunderbar informative Filme von Ingo Dalcolmo gehören.

„Mit Geld schießt man beim Weinbau keine Tore“

Seibold gibt dem Kollegen recht. „Wein ist auch Augensache“, ergänzt er, „ein gewisser Auftritt ist wichtig.“ Verstecken, da ist man sich einig, muss sich das Remstal mit den Weinen schon lange nicht mehr. „Wir sind auf internationalem Niveau“, unterstreicht Seibold. Vorbei die Zeiten, da Kunden sagten, Württemberger seien schön und gut, aber man bevorzuge doch lieber Weine aus Italien für den Genuss.

„Mit Geld schießt man beim Weinbau keine Tore“, sagt Ellwanger. Hohe Investitionen reichten nicht aus. „Es gehört ein hohes Maß an Leidenschaft dazu.“ Die Leidenschaft hat er vom Vater geerbt, der in den 1980ern als „Revolutionär“ galt, der Eichenfässer aus Frankreich holte und den Ertrag um 50 Prozent senkte, um die Qualität zu steigern. Jürgen Ellwanger war es, der vor 30 Jahren den Zweigelt, in Österreich bei Weinen die Nummer eins, nach Deutschland holte. 2022 wird der Zweigelt 100. Felix Ellwanger wird deshalb nicht feiern. „Ich mag die Rebsorte, aber nicht den Züchter“, unterstreicht er. Der Züchter Fritz Zweigelt spielte bei den Nazis eine unrühmliche Rolle.