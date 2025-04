Elfjährige auf der Musical-Bühne: Schülerin im Disney-Musical – „Eiskönigin“ Elsa ist Lunas Traumrolle

6 Die elfjährige Luna D’Ambrosio aus Neuhausen steht als junge Eisprinzessin Elsa auf der Musicalbühne. Foto: Markus Brändli/Rudel

Als Eisprinzessin Elsa hat sich Luna D’Ambrosio bei der Fasnet in Neuhausen immer am liebsten verkleidet. Dass sie einmal in der Rolle auf der Musicalbühne des Stuttgarter Apollotheaters stehen würde, hätte sich die Elfjährige nicht träumen lassen. „Wenn ich singe und spiele, bin ich völlig konzentriert“, sagt die Schülerin. Dass 800 Menschen im Publikum sitzen und ihrem Gesang lauschen, das nimmt sie kaum wahr.

Gemeinsam mit der achtjährigen Milla, die ihre Schwester Anna singt und spielt, steht Luna am Anfang des Disney-Musicals „Die Eiskönigin“ 20 Minuten lang bis auf wenige Augenblicke alleine auf der Bühne. Das meistern die zwei Mädchen ganz locker. Mit ihrer schönen, kräftigen Sopranstimme verzaubert Luna das Publikum. Die temperamentvolle Milla ist auch auf der Bühne ein Wirbelwind. Kinderdarsteller gibt es in den Stuttgarter Musicals immer wieder. Das sei für viele ein Traum, sagt Thomas Hirschfeld, der künstlerische Leiter der Kinder-Coaches bei Stage Entertainment. Mit den Jungen und Mädchen die schwierigen Tanz- und Schauspielparts einzustudieren, findet er spannend. Die Darsteller werden bei Castings ausgewählt. Talent fürs Singen und Tanzen wird vorausgesetzt.

Für die Kinderdarsteller gibt es strenge Regeln

„Wir haben viel geprobt und gearbeitet“, sagt Luna beim Gespräch im Prinzessinnen-Zimmer. Dabei strahlt die Schülerin der Schiller-Schule in Neuhausen. Mit den erfahrenen Coaches zu arbeiten, das hat ihr Freude gemacht. Den Auftritten in ihrem Lieblingsmusical fiebert sie entgegen. Zu oft dürfen die Kinder nicht auftreten. Dafür gibt es strenge Regeln. Nicht mehr als 30 Shows dürfen die Jungen und Mädchen spielen. Dazwischen muss genug Zeit zum Erholen sein. Hirschfeld und sein Team achten streng darauf, dass die Jungen und Mädchen nicht überfordert werden. Und auch das Jugendamt hat ein Auge darauf.

Foto: Markus Brändli/Rudel

Coaches feilen an Gänsehaut-Momenten

Dass Luna D’Ambrosio mit viel Freude bei der Sache ist, spürt man schnell. Vor den Shows gibt es Warm-ups, damit die Kinder auf der Bühne schnell wieder in ihre Rollen finden. Geduldig feilen die Coaches im Ballettsaal des Apollotheaters in Möhringen an den Szenen. Das Gefühl der Angst zu zeigen, fällt Luna erst mal schwer. „Stell’ Dir vor, Neuhausen versinkt mitten im Sommer in Eis“, ruft die Trainerin. Den Impuls setzt die Elfjährige wunderbar um. Später auf der Bühne sorgt dieser Augenblick bei den großen und kleinen Zuschauern für Gänsehaut.

Bevor es in die Maske geht, kommt der Dirigent Steven Brown und übt mit den Kindern die Gesangsparts. Er begleitet Luna und Milla am Klavier. Ganz konzentriert singen die zwei. Dass die Mädchen mit so viel Disziplin und Energie bei der Sache sind, freut den Profi. Dann dürfen die zwei Mädchen in ihre Prinzessinnenkostüme schlüpfen. Für Luna und Milla ist das jedes Mal ein Höhepunkt. In der Maske plaudert Luna mit den Musical-Stars. Da kennt die Schülerin keine Berührungsängste.

„Die Kinder werden wirklich gut betreut“, schwärmt Daniela D’Ambrosio. Die Mutter aus Neuhausen kennt das Musicalgeschäft. Denn ihr Sohn Alessio, heute 21, hat auch in mehreren Musicals mitgespielt, in „Mary Poppins“ mit Alina Rubin aus Neuhausen und zuletzt in „The Body Guard“. Ihre Tochter ließ sich von der Begeisterung des Bruders anstecken. Vor allem die Proben seien für die Familien fordernd, sagt Daniela D’Ambrosio. Monatelang war der Familienkalender fast jedes Wochenende mit Proben belegt. Das hätten sie alle gerne gemacht. „Für Luna ging damit ein Traum in Erfüllung.“

Lampenfieber vor dem Musical „Die Eiskönigin“ gehört dazu

Hat die Elfjährige denn noch Lampenfieber? „Na klar, und das geht auch nicht weg“, antwortet sie prompt. Aber die Schülerin hat gelernt, damit umzugehen. Sobald sie auf der Bühne steht, gibt es nur noch ihre Rolle. Dann ist das Kribbeln im Bauch wie weggeblasen. Die Abläufe sind genau getaktet, das haben die Kindercoaches mit viel Fingerspitzengefühl einstudiert. In der ersten Szene bauen Elsa und Anna, die beiden Schwestern in dem Disney-Musical, ihren Schneemann Olaf. „Ein Stück von Dir, ein Stück von mir“ stecken sie in die Schneefigur mit der Karottennase. „Meine Lieblingsszene ist, wenn ich Olaf verzaubere und überall Schneeflocken sind“, sagt Luna. Denn ihre Figur, die spätere Eiskönigin Elsa, hat magische Kräfte.

Foto: Markus Brändli/Rudel

Die 20 Minuten lange Szene meistern die Mädchen mit Bravour. Dann geht es hinter die Bühne. Bis auf einen kurzen Auftritt hat Luna dann bis zum Schlussapplaus Pause. Die wilde Milla ist im zweiten Akt in einem Trolltanz zu sehen. „Wir sind Freundinnen“, verrät Luna und nimmt ihre Milla liebevoll in den Arm. „Wir achten darauf, dass sich die Kinder hinter der Bühne wohlfühlen“, sagt Thomas Hirschfeld. „Allerdings ist der Tischkicker bei mir tabu“, verrät der Künstler und lacht. Er setzt eher auf kreative Angebote wie Malen oder Basteln. Das kommt bei den beiden Mädchen prima an.

Die Applausordnung ist im Musical streng organisiert. Auch dieses Finale bereiten die Kinder mit ihren Betreuerinnen und Betreuern bis ins kleinste Detail vor. Ein besonders bewegender Moment ist, wenn Luna und Milla mit den Darstellerinnen der erwachsenen Anna und Elsa Hand in Hand die Bühne betreten. Wenn das Publikum mit stehenden Ovationen applaudiert, sind die Kinder im Glück. Und Luna kann es schon kaum erwarten, bis ihr nächster Auftritt im Terminkalender steht.

Die Kinderdarsteller

„Die Eiskönigin“ in Stuttgart

Am 26. November 2024 feierte das Disney-Musical „Die Eiskönigin“ in Stuttgart Premiere. Mit vielen Spezialeffekten verwandelt sich die Bühne von einer mittelalterlichen Holzhütte in einen Eispalast. Neben den erwachsenen Musicaldarstellern kommen zwei Mädchen zum Einsatz, die als ungleiche Schwestern Elsa und Anna auf der Bühne stehen.

Kinderdarsteller

Für die Rollen der Elsa und Anna sucht Stage Entertainment weiter nach jungen Talenten. Mädchen aus Stuttgart und der Umgebung, die Spaß an Gesang, Tanz und Schauspiel haben, dürfen sich bewerben. Für die junge Elsa sind Mädchen im Alter von neun bis elf Jahren mit einer maximalen Körpergröße von 1,30 Meter und einer Sopran-Stimme gefragt. Die junge Anna wird von Mädchen im Alter von sieben bis neun Jahren mit einer maximalen Körpergröße von 1,20 Meter gefragt (Stimme: Sopran). Info: www.stage-entertainment.de