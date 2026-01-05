Elektronikmesse CES: Lego stellt interaktiven Baustein vor

2 Der "Lego Smart Brick" verfügt über einen Lautsprecher, LED-Leuchten und einen winzigen Chip, der andere Smart Bricks und Minifiguren erkennen und mit ihnen interagieren kann. Foto: Abbie Parr/AP/dpa

Lego bringt mit dem Smart Brick einen Baustein auf den Markt, der mit Sound, Licht und Erkennung von Figuren das Bauen interaktiv macht. Was steckt hinter der Technik?











Las Vegas - Der dänische Spielwarenkonzern Lego hat auf der Technikmesse CES einen neuartigen interaktiven Baustein vorgestellt. Der Lego Smart Brick verfügt über einen Lautsprecher, LED-Leuchten und einen winzigen Chip, der andere Smart Bricks und Minifiguren erkennen und mit ihnen interagieren kann. Das smarte Bauklötzchen mit den dazugehörigen Sensoren und Figuren sei eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen des Lego-Systems seit der Einführung der Lego-Minifigur im Jahr 1978, sagte Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der Lego Group.

Bauklötzchen mit Chip

Der Smart Brick enthält einen 4,1 mm großen Spezialchip und Kupferspulen sowie einen aufladbaren Akku. Damit kann der Baustein die Entfernung und Ausrichtung anderer Smart Bricks in seiner Nähe erfassen. Der Baustein verfügt außerdem über einen winzigen eingebauten Lautsprecher, einen Beschleunigungsmesser und eine LED-Anzeige.

Der Bauklotz erkennt zudem, welche Figuren oder speziellen Sensoren (Smart Tags) in seiner Nähe sind. Wenn man etwa eine Figur auf ein Fahrzeug setzt, reagiert der Stein mit passendem Sound oder Licht.

Wookiee-Gebrüll im Star-Wars-Set

Die Smart Bricks sollen im März 2026 auf den Markt kommen. Zum Start sollen auch drei Star-Wars-Bausätze angeboten, darunter X-Wing-Fighter, der auf Flugbewegungen mit Sound reagiert. Zusätzlich wird Lego interaktive Minifiguren anbieten, darunter ein haariger Chewbacca, der sein typisches Wookiee-Gebrüll ausstößt, wenn man ihn in die Nähe des Smart Bricks bringt. Zu den Preisen des interaktiven Spielzeugs machte Lego noch keine Angaben.

Digital-Spiel ohne Bildschirm

Mit den interaktiven Bausteinen und Figuren verfolgt Lego den strategischen Ansatz, das Digitale nicht auf einen Bildschirm zu bringen. Die Smart Bricks ersetzen auch nicht die analogen Bauklötzchen, sondern dienen als Verstärker für das physische Spiel.

Tom Donaldson, Leiter des Creative Play Lab bei der Lego Group, sagte, die Einführung von Lego Smart Play vereine Kreativität, Technologie und Geschichtenerzählen, um das Erschaffen von Welten und Geschichten noch spannender zu machen – und das ganz ohne Bildschirm. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir damit einen neuen Standard für interaktive, fantasievolle Erlebnisse setzen."