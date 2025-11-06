Elektroauto-Hersteller: Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert
1
Elon Musk will mit mehr Aktien die Kontrolle über Tesla sichern. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Tesla-Chef Elon Musk bekommt die Aussicht auf ein Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar. Die Aktionäre stimmten für den Vergütungsplan, bei dem der Elektroauto-Hersteller verschiedene Ziele erfüllen muss, damit Musk die Aktien bekommt.

Austin - Tesla-Chef Elon Musk bekommt die Aussicht auf ein Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar. Die Aktionäre stimmten für den Vergütungsplan, bei dem der Elektroauto-Hersteller verschiedene Ziele erfüllen muss, damit Musk die Aktien bekommt.