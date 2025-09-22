David Scheu 22.09.2025 - 11:45 Uhr , aktualisiert am 22.09.2025 - 12:13 Uhr

1 Sein derzeitiger Leihvertrag endet im kommenden Sommer: Bilal El Khannouss Foto: Baumann

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der 21-Jährige fest zum VfB wechselt und dann einer der teuersten Neuzugänge der Vereinshistorie wird. Die Einzelheiten.











Link kopiert

Er ist erst seit ein paar Tagen da – die Eingewöhnungsphase für Bilal El Khannouss beim VfB Stuttgart biegt aber nach eigener Aussage schon auf die Zielgeraden ein. „Es geht familiär zu“, sagte der 21-Jährige zuletzt in den vereinseigenen Medien, „das macht es mir leicht, in die Gruppe hereinzukommen.“ Am finalen Transfertag war El Khannouss als siebter und letzter Neuzugang des Sommers von Premier-League-Absteiger Leicester City per Leihe bis Saisonende gekommen – und will jetzt in Deutschland den nächsten Schritt gehen will. „Generell“, sagt der offensive Mittelfeldspieler, „ist die Bundesliga eine sehr gute Liga, in der sich vor allem auch junge Spieler weiterentwickeln können.“