Eklat um AfD-Foto: AfD gibt nachträgliche Bearbeitung von Landtagsfoto zu
1
Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) kritisiert einen Post des AfD-Abgeordneten Lindenschmid. Foto: Landtag BW

Der AfD-Abgeordnete Daniel Lindenschmid musste im Landtag zuletzt sein „Charlie Kirk“-Shirt verdecken. Im Netz tauchte ein anderes Foto auf. Jetzt ist klar: Es war manipuliert.

Es war eine ganz offensichtlich missglückte Inszenierung. Nachdem der AfD-Abgeordnete Daniel Lindenschmid ein T-Shirt mit Aufdruck in einer Plenardebatte bedecken musste, tauchte ein anderes Foto in sozialen Medien auf. Jetzt räumte Lindenschmid die nachträgliche Manipulation des Fotos ein, sodass der Schriftzug in sozialen Medien sichtbar war: „Das Bild wurde ganz händisch mit Photoshop bearbeitet“, sagte Lindenschmid am Mittwoch im Landtag.

