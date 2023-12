Eklat in Neuhausen: Schultes und Gemeinderätin im Dauer-Clinch

1 Bei Gemeinderatssitzungen hängt im Neuhausener Rathaus bisweilen der Haussegen schief. Foto: Ines Rudel

Zwischen dem Neuhausener Bürgermeister Hacker und der IGL-Fraktionsvorsitzenden Verch stimmt die Chemie nicht. Ansonsten scheinen die früheren Querelen zwischen Gemeinderat und Verwaltungschef weitgehend überwunden.











Was ist los im Neuhausener Gemeinderat? Ein Dauerclinch zwischen dem Bürgermeister und einer Gemeinderätin? Oder ein Zerwürfnis zwischen Verwaltung und einer Fraktion, nämlich der Initiative Grüne Liste (IGL), deren Fraktionsvorsitzende Tanja Verch am Mittwoch voriger Woche von Bürgermeister Ingo Hacker nach drei Ordnungsrufen aus der Sitzung gewiesen wurde? So ganz wird sich die Frage nicht beantworten lassen. Aber beim jüngsten Eklat zeigte sich die Fraktion demonstrativ solidarisch mit ihrer Vorsitzenden. Verch hatte einen Antrag gestellt und das Wort ergriffen, als sie es laut Hacker nicht durfte. Sie forderte in der öffentlichen Sitzung eine Einzelabstimmung über die in nichtöffentlicher Sitzungen erarbeiteten Ziele und Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2024. Auf der Tagesordnung stand jedoch eine Abstimmung im Gesamtpaket, auf die sich das Gremium angeblich geeinigt hatte.