Eklat beim SWR-Sommerfestival in Stuttgart: SWR distanziert sich nun doch von Oliver Pocher

Eklat beim SWR-Sommerfestival in Stuttgart

1 Der SWR wird Oliver Pocher wohl nicht noch mal einladen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Erst wollte der SWR Oliver Pocher für dessen Entgleisungen auf dem Schlossplatz nicht rügen. Am Dienstagabend aber dreht sich das Blatt für den Comedian: Der Sender distanziert sich von ihm und bedauert, ihn eingeladen zu haben.











Der Druck auf den SWR ist immer stärker geworden: Nach der Berichterstattung unserer Zeitung über den geschmacklosen Auftritt von Oliver Pocher war der Aufschrei in der Öffentlichkeit groß. Pocher hatte auf dem SWR-Sommerfestival in Stuttgart eine junge Frau bloß gestellt und sie unter der Gürtellinie beleidigt. SWR-Intendant Kai Gniffke bekam zahlreiche Protestmails, die unserer Redaktion vorliegen. Tenor: Ein mit Gebühren finanzierter öffentlich-rechtlicher Sender dürfe nicht unter den Teppich kehren, was sich der umstrittene Comedian auf dem Schlossplatz geleistet hat.