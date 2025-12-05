Eklat bei Eröffnung der Filmschau: Moderator und Stuttgarter Kino-Betreiber geraten aneinander – dann kommt Gaedt

Moderator und Stuttgarter Kino-Betreiber geraten aneinander – dann kommt Gaedt

1 Die Moderation von Lars Henrik Gass (li.) passte dem Stuttgarter Kino-Betreiber Peter Erasmus (re.) nicht, es entwickelte sich ein Wortgefecht, das Michael Gaedt mit der Gitarre beruhigen wollte. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko, Lichtgut/Ferdinando Iannone, Julia Schramm

Bei der Eröffnung der Filmschau Baden-Württemberg in Stuttgart liefern sich der Moderator und ein Kino-Betreiber ein „hitziges Wortgefecht“. Michael Gaedt will die Stimmung beruhigen.











Ein Unbeteiligter aus dem Kinosaal erinnert sich an die wenigen Minuten, in denen „jede Äußerung die nächste provoziert hat“ und sich die Situation weiter „hochgeschaukelt“ hat. „Ich habe mich amüsiert“, sagt der Besucher, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, über den Abend am vergangenen Mittwoch, als er im Publikum saß bei der Eröffnung der Filmschau Baden-Württemberg (3. bis 7. Dezember) im Stuttgarter Innenstadt-Kino Gloria.