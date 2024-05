Eklat bei Comedy-Festival in Stuttgart: Wie der SWR auf die Vorwürfe gegen Oliver Pocher reagiert

Eklat bei Comedy-Festival in Stuttgart

1 Der Auftritt von Oliver Pocher beim SWR-Sommerfestival kam nicht bei allen gut an. Foto: /SWR

Der SWR lehnt es ab, Oliver Pocher dafür zu kritisieren, dass er beim Sommerfestival eine Frau beleidigt hat. „Wir als öffentlich-rechtlicher Sender bewerten keine künstlerischen Programme“, sagt Kommunikationschefin Anja Görzel. Doch der Frau wolle man helfen.











Auf Instagram berichtet Oliver Pocher seinen 1,7 Millionen Followern von einem „Superabend in Stuttgart“. Was er sich bei der SWR 3-Comedy-Show des SWR-Sommerfestivals am Sonntagabend auf dem nur mäßig besuchten Schlossplatz geleistet hat, fanden aber nicht alle super. Der Comedian machte sich lustig über eine Frau, die auf seine Fragen zugab, schon immer Single gewesen zu sein und noch nie Sex gehabt zu haben. Diese Besucherin wurde zum „Running Gag“ seines Auftritts.