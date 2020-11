Ein Eisblock von einem Kubikmeter wurde am Dienstag im Esslinger Merkelpark im Boden versenkt. Die Aktion des Künstlers Jun Yang erinnert an die alte Kunst, Eis ohne elektrische Kühlaggregate aufzubewahren, spielt aber auch auf den Klimawandel an. Im Frühling soll der Eiswürfel wieder ausgegraben werden – oder was von ihm übrig bleibt.