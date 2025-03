Eisschlecken in Filderstadt: Deswegen wird Eis auch auf der Filderebene teurer

1 Seit 1995 gibt es die Eisdiele Eisbär in Bernhausen. 2022 hat Felix Ruck das Geschäft übernommen. Foto: Caroline Holowiecki

Endlich Frühling, endlich Wärme, doch für die Kugel Eis muss man in dieser Saison etwas mehr bezahlen. Warum ist das so? Wir haben nachgefragt.











Und wieder bilden sich an der Volmarstraße Schlangen. Am 15. März, pünktlich zum Pferdemarkt in Bernhausen, ist die Eisdiele Eisbär aus dem Winterschlaf erwacht, und viele Fans haben drauf gewartet. Seit 1995 gibt es das kleine Café im Ort, 2022 hat Felix Ruck das Geschäft übernommen, und er weiß: Das Angebot kommt einfach an. „Der Platz ist nett, und jetzt wird’s warm“, sagt er im Schatten eines großen Sonnenschirms. Allerdings: Der Eisbär musste seine Preise erhöhen. Statt 1,60 Euro kostet die Kugel in dieser Saison 1,80 Euro. Felix Ruck spricht von mitunter deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen, vor allem für Pistazien.