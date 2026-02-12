Eisportgemeinschaft Esslingen: Eiskunstlaufen als Teamsport
Konzentriert und mit Spaß sind die Läuferinnen und Läufer beim Training auf dem Eis. Foto: Robin Rudel

Bei der ESG Esslingen werden mit viel Engagement und wenig Kaderdruck regelmäßig Erfolge eingefahren – und das seit bald fünfzig Jahren.

Das Eiskunstlaufen hat bei der Eisportgemeinschaft Esslingen seit nun fast fünfzig Jahren Tradition. Die ESG erzielte in der Vergangenheit Erfolge auf dem Eis – und ist auch aktuell mit starken Leistungen unterwegs. In Nathanael Seiffer kommt etwa der Zweite der deutschen Jugendmeisterschaften aus Esslingen. Im Esslinger Eisstadion auf der Neckarinsel wird seit bald 50 Jahren auf dem Eis gelaufen. Die ESG zählt mehr 600 Mitglieder.

