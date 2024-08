Eislingen an der Fils: Heftige Explosion zerstört Pizzeria

14 Eine Explosion in einer Pizzeria in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) verursachte einen immensen Schaden. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Trümmer und Scherben fliegen bis auf die andere Straßenseite: In der Nacht auf Samstag wird eine Pizzeria durch eine Explosion zerstört. Der Betreiber hat Glück im Unglück.











Bei einer Explosion ist in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) in der Nacht auf Samstag eine Pizzeria zerstört worden. Gegen zwei Uhr war es aus zunächst unbekannter Ursache in dem Lokal in der Hauptstraße zu einer folgenschweren „explosionsartigen Verpuffung“ gekommen, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

Pizzeria-Betreiber hatte Glück im Unglück

„Was tatsächlich explodiert ist, das wissen wir noch nicht“, sagte der Sprecher am Samstag. „Die Polizei ermittelt in alle Richtungen“, so der Beamte weiter. Glück im Unglück hatte seinen Angaben zufolge der Betreiber der Gaststätte: Er war zum Zeitpunkt der Explosion als einziger in der Pizzeria. Der Mann blieb unverletzt und löschte den in der Folge ausgebrochenen Brand mit einem Feuerlöscher.

Pizzeria wurde innen komplett zerstört

Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Trümmer und Scherben flogen bis zur anderen Straßenseite. Die Pizzeria wurde innen komplett zerstört, Fenster barsten, das Inventar ist zu einem Großteil beschädigt. Dem Polizeisprecher zufolge kann das Lokal vorerst nicht weiter betrieben werden.