American Football Biden sieht Diversität unter Trainern als Frage des Anstands

US-Präsident Joe Biden sieht mehr Diversität unter den Cheftrainern in der National Football League (NFL) als Frage des Anstands.Es sei keine rechtliche Anforderung, "aber ich denke, eine Anforderung des allgemeinen Anstands", sagte Biden in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des US-Fernsehsenders NBC.