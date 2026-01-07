Eisige Temperaturen in Stuttgart: „Große Kleidungsstücke sind beliebt, weil viele Schichten darunter passen“

„Große Kleidungsstücke sind beliebt, weil viele Schichten darunter passen“

1 Obdachlose und Menschen, die im Freien arbeiten, sind von der Kälte besonders betroffen. Foto: /Lichtgut/Julian Rettig

In den ersten Januarwochen sinken die Temperaturen in Stuttgart deutlich in den Minusbereich. Was bedeutet das für Obdachlose ohne Zufluchtsort und Menschen, die im Freien arbeiten?











Link kopiert

Um die minus zwei Grad am Tag, bis zu minus fünf Grad Celsius in der Nacht – die ersten Wochen des neuen Jahres haben kein Erbarmen mit Menschen, die einen Großteil ihrer Zeit im Freien verbringen – meist gezwungenermaßen. Viele Obdachlose in Stuttgart haben keinen Zufluchtsort, um vor den eisigen Temperaturen zu flüchten, andere wiederum haben zwar ein Dach über dem Kopf, arbeiten tagsüber jedoch im Freien und sind so zumindest vorübergehend ebenfalls den Minusgraden ausgeliefert. Wie kommen diese Menschen durch den Winter und wo finden Obdachlose Unterstützung?