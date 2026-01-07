Eisige Temperaturen in Stuttgart: „Große Kleidungsstücke sind beliebt, weil viele Schichten darunter passen“
1
Obdachlose und Menschen, die im Freien arbeiten, sind von der Kälte besonders betroffen. Foto: /Lichtgut/Julian Rettig

In den ersten Januarwochen sinken die Temperaturen in Stuttgart deutlich in den Minusbereich. Was bedeutet das für Obdachlose ohne Zufluchtsort und Menschen, die im Freien arbeiten?

Um die minus zwei Grad am Tag, bis zu minus fünf Grad Celsius in der Nacht – die ersten Wochen des neuen Jahres haben kein Erbarmen mit Menschen, die einen Großteil ihrer Zeit im Freien verbringen – meist gezwungenermaßen. Viele Obdachlose in Stuttgart haben keinen Zufluchtsort, um vor den eisigen Temperaturen zu flüchten, andere wiederum haben zwar ein Dach über dem Kopf, arbeiten tagsüber jedoch im Freien und sind so zumindest vorübergehend ebenfalls den Minusgraden ausgeliefert. Wie kommen diese Menschen durch den Winter und wo finden Obdachlose Unterstützung?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.