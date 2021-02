Winter in Stuttgart Warum dauert die Räumung so lange?

Ungewöhnlich weiß sind die Straßen, Wege und Treppen auch noch am Donnerstag in Stuttgart an vielen Ecken gewesen. Im Westen ist eine Straße zur Schlittenpiste geworden. Und auf der Vogelsangstraße wurden am Vorabend Langläufer gesichtet. Doch warum dauert die Räumung eigentlich so lang?