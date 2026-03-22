1 Mit einfachen Mitteln kann man seine Pflanzen vor Frost schützen. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass es in der Nacht von Sonntag auf Montag im Kreis Esslingen eisig werden könnte. Diese Tipps sollte man beachten, um seine Pflanzen zu schützen.











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Viele Pflanzen blühen bereits und wecken Frühlingsgefühle. Von diesen sollte man sich aber nicht übermannen lassen. Es ist Vorsicht geboten: Nachts wird es noch immer eisig kalt. Bislang sollte man noch davon absehen, frostempfindliche Pflanzen auf den Balkon oder die Terrasse zu stellen.

Derzeit warnt der Deutsche Wetterdienst regelmäßig vor Frostschäden. So eine Warnung gilt im Kreis Esslingen auch wieder in der Nacht von Sonntag, 22. März, auf Montag.

Die Warnung gilt für den Zeitraum von 23 Uhr bis 8 Uhr morgens. Als unverbindliche Handlungsempfehlung, so teil der Deutsche Wetterdienst mit, könne man Frostschutzmaßnahmen ergreifen.

Welche Pflanzen sind besonders frostempfindlich?

Empfindliche Balkonpflanzen könne man laut der Internetseite Bio-Balkon, wenn eine Frostnacht droht, beispielsweise mit Zeitungen, Kartonage, Jutesäcken, Luftpolsterfolie oder Vlies schützen. Zudem empfehle es sich, die Pflanzen windgeschützt in die Nähe der Hauswand zu stellen.

Empfindlich seien beispielsweise mediterrane Kräuter wie Rosmarin, Lorbeer, Stevia oder Ananassalbei. Heimische Kräuter wie Bärlauch, Petersilie, Oregano, Thymian, Pfefferminze, Schnittlauch, Bergbohnenkraut, Liebstöckel, Zitronenmelisse und Ysop vertragen Temperaturen von bis zu minus 15 Grad Celsius.