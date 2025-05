Eishockey-WM: WM-Aus droht: Deutschland vorerst ohne NHL-Stürmer Reichel

Josip Cacic vom TSV Weilimdorf Futsal-Kapitän auf Titelkurs – nach zehn Jahren winkt Meister-Abschied

Seit es Futsal beim TSV Weilimdorf gibt, ist Josip Cacic am Ball. Holt er am Samstag in der Scharrena mit dem TSV die vierte Deutschen Futsal-Meisterschaft, dann ist die Karriere des 35-Jährigen beendet – und der Verein verliert sein Herzstück.