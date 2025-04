Eishockey: Vor den Augen von Gretzky: Owetschkin egalisiert NHL-Rekord

3 Alexander Owetschkin hat den NHL-Torrekord von Wayne Gretzky eingestellt. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Alexander Owetschkin gleicht mit zwei Treffern in der NHL den Torrekord von Wayne Gretzky aus. Die Eishockey-Legende gratuliert persönlich.











Link kopiert

Washington - Alexander Owetschkin hat es geschafft: Der Eishockey-Star der Washington Capitals stellte in der nordamerikanischen Profiliga NHL den lange Zeit für unerreichbar gehaltenen Torrekord von Wayne Gretzky ein. Auf der Tribüne applaudierte Legende Gretzky höchstpersönlich, während Owetschkin nach Treffer Nummer 894 unten auf dem Eis eine Ehrenrunde drehte. Auch dank der beiden Tore des 39 Jahre alten Russen gewannen die Washington Capitals 5:3 gegen die Chicago Blackhawks.

Bereits am Sonntagabend (18.30 Uhr/MESZ) kann Owetschkin in der Partie bei den New York Islanders zum alleinigen Rekordhalter werden.

Gretzky würdigt Owetschkin

"Das ist etwas ganz Besonderes, ein historischer Moment", sagte Owetschkin: "Es bedeutet mir so viel." Besonders wertvoll sei dabei, "dass ich es hier zu Hause, vor Familien, Freunden und Fans geschafft habe", sagte der Angreifer, der die Anwesenheit von Gretzky als "riesige Ehre" bezeichnete. "Ich bin so stolz auf ihn", erwiderte der 64 Jahre alte Kanadier Gretzky: "Alex hat diesem Spiel, dieser Stadt und seinem Land sehr viel gegeben. Es ist einfach wunderbar."

Dass der Rekord in diesem Spiel mindestens egalisiert werden würde, hatte sich schon früh angedeutet. Nach nicht einmal vier Minuten netzte Owetschkin zur frühen Führung ein. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss war es dann so weit: Der Stürmer setzte in Überzahl zu einem Schlagschuss an, wie er es in den 1486 Spielen seiner Karriere unzählige Male getan hatte, und versenkte die Scheibe zum 4:3 im Netz.

Gretzky buchte Flugticket erst am Vortag

"So viele Tore zu machen, ist dermaßen hart, egal in welcher Ära", sagte Gretzky anerkennend. Er hatte seine Laufbahn im Jahr 1999 beendet und für den Rekord sieben Partien weniger benötigt. Der Kanadier verriet außerdem, das Ticket nach Washington erst am Vortag gebucht zu haben: "Ich bin froh, dass ich hier bin", sagte die Eishockey-Legende: "Ich hatte gestern das Gefühl, dass er heute vielleicht dreifach trifft."

In der laufenden Saison hat Owetschkin nun 41-mal getroffen und liegt in dieser Statistik auf Rang drei. Bester Torschütze ist der derzeit verletzte Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers mit 52 Treffern.

"Alex Owetschkin ist einer der größten Eishockeyspieler aller Zeiten, er steht aus meiner Sicht in einer Reihe mit allen Legenden. Seitdem ich Eishockey spiele, ist er irgendwie immer präsent", hatte sich Draisaitl bereits vor dem Spiel der Capitals bewundernd über den Russen geäußert.

"Er hat in seiner ersten NHL-Saison schon über 50 Tore geschossen, da habe ich als Zehnjähriger bei den Kölner Haien in der Jugend gespielt. Und jetzt, 19 Jahre später, spielen wir zweimal in der Saison gegeneinander und er schießt immer noch seine Tore."